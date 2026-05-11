اشتعال النيران بطائرة تركية خلال هبوطها في مطار نيبال الرئيسي

اشتعلت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية أثناء هبوطها في مطار نيبال الرئيسي اليوم الاثنين، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، ولكنه أجبر المطار على الإغلاق.

وهبطت الرحلة القادمة من إسطنبول في مطار تريبوفان الدولي في كاتماندو مع وجود نيران ودخان في مجموعة الهبوط اليمنى، واستجابت أطقم الطوارئ وسيطرت على الحريق وتم إجلاء الركاب بسلام، وفقاً لمسؤولي المطار.

وتم إغلاق المطار صباح اليوم الاثنين.

وكان على متن الطائرة وهي من طراز إيرباص 330 ما إجمالية 277 راكبا.

وتم وضع عدة طائرات كانت متجهة إلى كاتماندو في حالة انتظار بينما كان المسؤولون يحققون ويحاولون إخلاء المدرج الوحيد المتاح في المطار.

وتشهد نيبال حوادث تحطم طائرات متكررة نسبيا حيث تجعل تضاريسها الجبلية وطقسها المتقلب ظروف الطيران صعبة.

وفي عام 2015، انحرفت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية كانت تهبط وسط ضباب كثيف في كاتماندو عن مدرج زلق، مما أدى إلى إغلاق المطار لعدة أيام.