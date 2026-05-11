حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية داخل منزل في بلدة الطيبة بجنوب لبنان

أعلن "حزب الله"، في ثلاثة بيانات منفصلة اليوم الإثنين، أن عناصره استهدفوا قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بلدة الطيبة بجنوب لبنان، كما استهدفوا قوة إسرائيلية مساندة للقوة المستهدفة في البلدة، "ردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار".

وقال "حزب الله"، في بيان، إنه "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 0610 الإثنين 11-05-2026 قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية وحققوا إصابة مؤكدة".

وفي بيان ثان، أعلن "حزب الله"، أنه "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدوّ الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 0620 الإثنين 11-05-2026 قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطّيبة بمحلّقة انقضاضية للمرة الثانية وحقّقوا إصابة مؤكّدة ما استدعى حضور قوّات العدوّ لإخلاء الإصابات".

وأعلن "حزب الله"، في بيان ثالث، أنه "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 0630 الإثنين 11-05-2026 قوة إسرائيلية مساندة للقوة المستهدفة في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية للمرة الثالثة، تدخّلت على إثرها مروحيّة معادية لإخلاء الإصابات تحت غطاء دخاني وناري كثيف".