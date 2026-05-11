ركاب ألمان من السفينة المنكوبة بفيروس هانتا يتوجهون إلى فرانكفورت

يتوجه أربعة ركاب ألمان تم إجلاؤهم إلى هولندا من السفينة السياحية "هونديوس" المتضررة من فيروس هانتا إلى فرانكفورت.

وغادرت عدة سيارات إسعاف القسم العسكري في مطار أيندهوفن في وقت متأخر من يوم الأحد متجهة إلى ألمانيا، وتم استدعاء طواقم طوارئ من خدمات الإطفاء في إيسن وفرانكفورت لعملية النقل، بينما جاءت سيارة إسعاف أخرى من دورتموند.

ويجري نقل الركاب إلى فرانكفورت في وسيلة نقل مخصصة لحالات العزل، ومن هناك سيجري نقلهم إلى ولاياتهم الألمانية المعنية للخضوع للحجر الصحي، على أن تتولى السلطات الصحية المحلية مسؤولية هذه الإجراءات.

وكانت طائرة قادمة من جزيرة تينيريفي التابعة لجزر الكناري قد هبطت في أيندهوفن في وقت سابق وعلى متنها 26 من الركاب وأفراد الطاقم من السفينة "هونديوس".

وإلى جانب الألمان الأربعة والمواطنين الهولنديين، كان هناك أيضا مواطنون بلجيكيون ويونانيون على متن الطائرة، وبحسب وزارة الصحة الإسبانية، لم تظهر الأعراض على أي منهم قبل المغادرة.

وكان اختصاصيون في انتظارهم بمطار أيندهوفن لفحص الذين تم إجلاؤهم طبيا، ثم نقل الركاب الهولنديون إلى بلادهم، حيث يجب عليهم قضاء ستة أسابيع في الحجر الصحي المنزلي.

ومن المقرر نقل أحد الركاب الألمان في وقت لاحق إلى مستشفى "شاريتيه" في برلين، ووفقا للسلطات الصحية في برلين، فإن الشخص لم تظهر عليه أي أعراض حتى الآن.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في ولاية بادن فورتمبيرج، جنوب غرب البلاد، مساء الأحد إن شخصا ألمانيا كان على اتصال بمن كانوا على متن "هونديوس" ولا تظهر عليه أعراض، سيخضع للحجر الصحي المنزلي في الولاية.

وكانت السفينة "هونديوس" قد دخلت ميناء جراناديلا في تينيريفي في وقت سابق من يوم الأحد، بعد أن أدى تفشي فيروس هانتا القاتل على متنها إلى إجلاء الركاب والطاقم تحت احتياطات أمنية صارمة، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تم تسجيل ست حالات مؤكدة وحالتين مشتبه بهما، مع وفاة ثلاثة أشخاص جراء هذا التفشي، من بينهم امرأة ألمانية.