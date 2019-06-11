خاص - اتحاد الكرة يستقر على مشاركة الاتحاد والمقاولون في البطولة العربية

قال عضو بمجلس إدارة اتحاد الكرة في تصريح لـ"الشروق" أن مجلس الإدرة استقر على ترشيح ناديي الاتحاد السكندري والمقاولون العرب للمشاركة في النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن اختيار الاتحاد السكندري جاء نتيجة المستوى المتميز الذي قدمه النادي في الموسم الماضي من البطولة ووصوله للدور قبل النهائي، بينما تم اختيار نادي المقاولون العرب لاحتلاله المركز الخامس في ترتيب الدوري، حيث سيشارك أول 4 أندية في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، بينما سيشارك المقاولون في البطولة العربية.

وأكد عضو مجلس الإدارة أن المجلس استقر بشكل نهائي على عدم مشاركة أي ناد في بطولتين خارجيتين تجنبا لتكرار أزمة ضغط مباريات الدوري في الموسم الحالي، وزالتي كان لها تأثير لاستمرار الدوري لما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية.