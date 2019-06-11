نيجيرفان بارزاني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لإقليم كردستان العراق

أدى نيجيرفان بارزاني اليوم الاثنين اليمين الدستورية رئيسا لإقليم كردستان العراق.



وحضر المراسم عدد كبير من المسؤولين العراقيين، وفي مقدمتهم الرئيس العراقي برهم صالح. كما شارك في المراسم عدد من الضيوف الأجانب.



وفي كلمة خلال مراسم التنصيب، تعهد بارزاني بأن تكون "رئاسة الإقليم هي مظلة الوحدة الجامعة لكل القوى والأطراف السياسية والمكونات في إقليم كردستان".



كما تعهد بالعمل على تعزيز علاقات الإقليم بالعراق والخارج خلال المرحلة المقبلة.



من جانبه، أعرب الرئيس برهم صالح عن ثقته بقدرة بارزاني على تعزيز التعاون بين أربيل وبغداد بما يملكه من خبرة وعلاقات دبلوماسية، واصفا مراسم التنصيب بـ "المناسبة التاريخية المهمة".



ونقلت شبكة "رووداو" الكردية العراقية عنه القول :"هناك مشاكل عديدة تعصف بالمنطقة ومن مصلحة العراق أن يكون ساحة للتعايش والمصالح المشتركة لا للتصارع وعلينا تعزيز وحدتنا الوطنية بالاحتكام إلى الدستور".



تجدر الإشارة إلى أن بارزاني كان من أشد مؤيدي الاستفتاء على الاستقلال عن العراق، إلا أنه وجد نفسه مكلفا بتحسين العلاقات مع بغداد بعد الإجراءات القوية التي تعرض لها الإقليم في أعقاب الاستفتاء.



وكان برلمان الإقليم انتخب بارزاني نهاية الشهر الماضي لتولي المنصب.



وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الذي شارك في المراسم، إنه يتعين أن يعمل الجانبين العمل للمضي قدما في المعركة الحاسمة ضد منظمة حزب العمال الكردستاني.



تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان إقليم كردستان يُقدر بـ2ر5 مليون نسمة.