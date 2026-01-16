ربة منزل تنهي حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الخامس في الفيوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنهت ربة منزل، تبلغ من العمر 35 عاما، حياتها بإلقاء نفسها من شرفة شقتها بالطابق الخامس بمنطقة المشتل، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، في واقعة يُرجح أن تكون بسبب خلافات زوجية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من مرفق الإسعاف بسقوط سيدة من شرفة مسكنها.

بالفحص، تبين العثور على جثمان السيدة أسفل العقار، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت التحفظ على الجثمان لحين استكمال الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن، تمهيدا لتسليمه إلى ذويها.