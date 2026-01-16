استطلاع: أعمال ترامب في مجال الاقتصاد لم ترق إلى توقعات الجمهوريين

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، ومركز نورك لأبحاث الشئون العامة، أن أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال الاقتصاد لم ترق إلى توقعات الجمهوريين، ولكنه مازال يحظى بدعمهم.

ويعكس الاستطلاع فجوة واسعة بين القيادة الاقتصادية، التي يتذكر الأمريكيون أن الرئيس ترامب أظهرها خلال فترة رئاسته السابقة، وما يتعرضون له حاليا في ظل ارتفاع مستوى الاضطرابات الاقتصادية التي تسبب بها ترامب داخل البلاد وخارجها.

وبحسب الاستطلاع، قال 16% فقط من الجمهوريين إن ترامب ساعد "كثيرا" في مواجهة تكاليف المعيشة، مقابل 49% خلال استطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز نورك في أبريل 2024 ردا على نفس السؤال ولكن فيما يتعلق بفترة ولاية ترامب السابقة.