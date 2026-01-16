شهد المؤتمر الصحفي للمنتخب الوطني المصري قبل مواجهة نيجيريا أزمة، بسبب سؤال من أحد الصحفيين المغاربة، ورد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، عليه، مما أدى لانسحاب الصحفيين المصريين من المؤتمر.

وعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر ونيجيريا ظهر اليوم، الجمعة، في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وخلال المؤتمر وجه أحد الصحفيين المغاربة سؤالًا لحسام حسن يقول فيه: «هل تعلق فشلك على الملاعب والفنادق المغربية؟» ليرد حسام حسن: «سؤالك غير محترم لن أرد عليه».

وبعد ذلك اعترض الصحفيون المصريون المتواجدون في المؤتمر على طريقة الأسئلة وإدارة المؤتمر لينسحب الوفد الإعلامي المصري بالكامل من المؤتمر.

وخسر المنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي يوم الأربعاء الماضي بنتيجة 1-0، في مباراة الدور نصف النهائي.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره النيجيري في السادسة من مساء غدٍ، السبت، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، في مباراة تحديد المركز الثالث من النسخة الحالية لأمم إفريقيا، المغرب 2025.