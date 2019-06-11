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المجلس العسكري بالسودان يشكر الشعب..ويؤكد قيامه بمسؤولياته حتى تحقيق الأمن الاستقرار والتوافق السياسي

الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 9:19 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 9:19 م

وجه المجلس العسكري الانتقالي في السودان الشكر لجماهير الشعب والعاملين بالمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة والقطاعات الأخرى لوقوفهم مع المجلس ومحافظتهم على الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشاد المجلس - في بيان له اليوم الثلاثاء - بتحلي الشعب السوداني بالقيم الوطنية والمسؤولية وعدم الانسياق خلف الدعوات الرامية لتعكير صفو الحياة العامة وتعطيل مصالح المواطنين.

وأكد المجلس المضي قدمًا في القيام بمسؤوليته التي يمليها عليه الواجب الوطني حتى تبلغ البلاد غاياتها في الأمن والاستقرار والتوافق السياسي.

وكانت قوى الحرية التغيير قد أعلنت تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي حتى إشعار آخر.

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