«التعاون الخليجي» يبحث مع الصين وكازاخستان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء في الرياض، مع السفير الصيني لدى السعودية تشن وي تشينغ، علاقات التعاون المشترك بين المجلس والصين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الزياني استقبل أيضا سفير كازاخستان لدى السعودية بيريك آرين، حيث استعرضا علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون الخليجي وكازاخستان، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ الدكتور الزياني السفير آرين على نجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت في كازاخستان.