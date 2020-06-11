مرتضى لـ«خالد الغندور»: لا تلوث قناة الزمالك باسم سيد عبدالحفيظ

انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، ومُقدم البرامج بقناة الزمالك، بعدما قدم الشكر لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي على دعمه بعد إصابة ابنته زينة بفيروس كورونا.

وأعلن خالد الغندور مساء الأربعاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إصابة ابنته زينة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وقام بعمل مداخلة هاتفية عبر قناة الزمالك، وشكر النادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ ونجوم الكرة بعد تمنيهم الشفاء العاجل لإبنته.

وفي مداخلة هاتفية مع قناة الزمالك قال مرتضى:«مع احترامي لخالد الغندور رد على سيد عبدالحفيظ في التليفون وليس فى القناة، حضرتك عايز تشكره اشكره بعيد عننا، اشكره من تليفونك ولتلليفونه، أنت كل يوم تقول اسمه ثم تشكره؟ .. لا تلوث قناة الزمالك باسم سيد عبدالحفيظ».

وأكمل رئيس الزمالك:«قناة الزمالك المملوكة للملايين، لا نقول فيها اسم (اللي بيشتمنا وتجاوز في حقنا). سيتم محاسبة الغندور على ما قاله».

وأضاف:« فاروق جعفر لم يكن موفقا في تصريحاته، نحن لسنا اخوات مع مجلس إدارة الأهلي، حضرتك شايف الخطيب محترم هذه قضيتك انت وليست قضيتنا».