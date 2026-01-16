صناع مسلسل «ميدتيرم» يحتفلون بالحلقة الأخيرة في عرض خاص

احتفل صناع مسلسل «ميدتيرم» بعرض الحلقة الأخيرة في احتفالية أقيمت بإحدى مسارح مولات مدينة الشيخ زايد، بحضور صناع المسلسل ونقاد وصحفيين وجمهور.

وحضر الاحتفالية طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأحمد فايق، مدير قطاع البرامج، وأحمد طارق، عضو مجلس إدارة الشركة، وعبد الله غلوش، المشرف العام على مسلسل «ميدتيرم».

وقالت المخرجة مريم الباجوري في كلمتها: إن تقديم هذا العمل مثّل تحديًا كبيرًا بوجود نجوم أمام الكاميرا وخلفها، معربة عن شكرها للشركة التي منحتهم الثقة في مشروع يستهدف الأسرة المصرية بلسان الشباب ويحمل رسائل عديدة. كما وجهت الشكر لأحمد فايق على ثقته، ولعبد الله غلوش الذي آمن بها في أول أعمالها، وللكاتب محمد صادق وورشة «براح»، مؤكدة أن ما يخرج من القلب يصل إلى القلب.

من جانبه، قال الإعلامي أحمد فايق، المنتج المنفذ لمسلسل «ميدتيرم»: "التعاون مع المخرجة مريم الباجوري كان مكسبًا حقيقيًا للدراما المصرية، وعندما بدأنا المشروع مع مريم، كنت أقول إننا كسبنا مخرجة مهمة للدراما، وكان هدفنا من البداية أن يكون للعمل تأثير كبير".

ويخوض مسلسل «ميدتيرم» اشتباكًا مع أزمات الجيل الجديد، بعيدًا عن الصور النمطية التي لطالما لحقت بهم، فبدلاً من النظر إليهم كجيل يجلس خلف الشاشات، يكشف المسلسل عن عالم آخر مليء بالطموحات، والأحلام الكبيرة، والمخاوف العميقة، والضغوط النفسية التي يعيشونها في ظل سرعة الحياة وتطورها.

ويُعد مسلسل «ميدتيرم» أول بطولة درامية مطلقة للفنانة ياسمينا العبد، ويشاركها البطولة يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، أمنية باهي، بسنت أبو باشا، أميرة العايدي، أحمد عزمي، حسام فارس، آلاء سنان، إسلا خالد، ريم رأفت، ومريم كرم. والعمل من قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، وسيناريو وحوار ورشة «براح»، وإخراج مريم الباجوري.