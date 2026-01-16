الرئيس السوري يزور برلين الأسبوع المقبل

يصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، إلى ألمانيا يوم الاثنين المقبل في زيارة تستمر يومين.

وأعلن نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، زباستيان هيله، اليوم الجمعة في برلين أن الشرع سيلتقي يوم الثلاثاء المقبل المستشار الألماني فريدريش ميرتس، كما يشارك في مائدة مستديرة مع عدد من رجال الأعمال ووزيرة الاقتصاد كاتارينا رايشه ووزير الخارجية يوهان فاديفول.

ومن المتوقع أن يتصدر جدول الأعمال موضوع إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وكان ميرتس قد وجه دعوة للشرع في نوفمبر الماضي لبحث هذا الملف. ووجهت الجاليتان الكردية والعلوية في ألمانيا انتقادات للزيارة في ضوء اتهامات للحكومة السورية بممارسة أعمال عنف بحق أقليات إثنية ودينية.

وجاء في بيان موجه إلى البرلمان الألماني (بوندستاج) والحكومة الألمانية: "في ظل هذا السياق، لا نفهم كيف يمكن للحكومة الألمانية قانونيا وأخلاقيا أن تستقبل في مكتب المستشار شخصا يُشتبه في مسئوليته عن هذه الجرائم".

وفي نهاية عام 2024، أطاحت جماعة هيئة تحرير الشام التي يقودها الشرع بالرئيس السوري السابق بشار الأسد. وتم تعيين الشرع رئيسا انتقاليا في يناير 2024، ومنذ ذلك الحين يقود البلاد نحو انفتاح أكبر وتقارب مع الغرب.

ومنذ التغيير السياسي، شهدت سوريا عدة موجات عنف ضد أقليات أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص. ومؤخرا أثارت الاشتباكات في مدينة حلب - ثاني أكبر المدن السورية - مخاوف من تصعيد جديد، إذ خاضت قوات الحكومة مواجهات مع قوات كردية. وسبق ذلك أيضا اشتباكات مع مجموعات أخرى من الأقليات مثل الدروز في الجنوب والعلويين على الساحل.