السياحة تحذر المواطنين الفائزين في قرعة الحج من الشهادات الصحية غير المعتمدة

- 1743 شركة سياحية تنبه ضيوف الرحمن: تأشيرة الحج مرهونة بالحصول على شهادة الاستطاعة الصحية من المستشفيات المعتمدة

حذرت وزارة السياحة والآثار المواطنين الفائزين في قرعة الحج الإلكترونية للحج السياحي من استخراج شهادة الاستطاعة الصحية اللازمة لاستكمال إجراءات الحج من المستشفيات غير المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان؛ مؤكدة أنه لن يتم الاعتداد بهذه الشهادة إذا لم تُستخرج من المستشفيات المعتمدة، وأنها ستتسبب في تعطيل استخراج تأشيرة الحج للمخالفين.

وأوضحت الوزارة، أنه تم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتوجيه الشركات المنظمة لبرامج الحج السياحي بضرورة التأكد من حصول حجاجها على شهادة الاستطاعة الصحية قبل استكمال أي إجراءات للسفر، على أن يتم اعتماد الشهادة عبر منصة "نسك مسار" السعودية كشرط أساسي لصدور تأشيرة الحج، مع التأكيد على ضرورة حمل الحاج للشهادة عند مغادرته أرض الوطن، حيث سيتم الاطلاع عليها ومطابقتها بمنافذ الدخول إلى المملكة العربية السعودية سواء الجوية أو البرية.

وطالبت شركات السياحة الحجاج الفائزين في القرعة الإلكترونية، التي أقامتها وزارة السياحة والآثار مؤخرا، بضرورة استخراج شهادة الاستطاعة الصحية من المستشفيات المعتمدة لدى وزارة الصحة والسكان، مؤكدة أن تأشيرة الحج لن تُصدر لأي حاج من الفائزين إلا بعد حصوله على الشهادة.

وحددت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، قائمة بالمستشفيات المعتمدة، يستطيع من خلالها كل المسافرين للحج هذا العام في القاهرة والمحافظات استخراج الشهادة.

وتُعد شهادة الاستطاعة الصحية ضرورية للحجاج، حيث تصدر إلكترونيا وتعتمد عبر منصة "نسك مسار" السعودية لإتمام إجراءات تأشيرة الحج، وتُعد هذه الشهادة شرطا أساسيًا لاستكمال رحلة الحج ضمن الجهود المبذولة لضمان سلامة الحجاج.

وأكد أحمد الديري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج لهذا العام، وعددها نحو 1743 شركة، تقوم حاليا بإبلاغ المواطنين الفائزين بفرصة الحج لعام 1447 هجريا، وعددهم نحو 36 ألف مواطن، بضرورة الحصول على الشهادة من المستشفيات المعتمدة لدى وزارة الصحة والسكان.

وأضاف أن تأشيرة الحج لكل حاج لن تصدر إلا بعد حصوله على شهادة الاستطاعة الصحية، موضحا أن الهدف الأساسي من الحصول على الشهادة هو التأكد من أن المسافرين للحج لديهم القدرة الصحية على أداء مناسك الحج.

وأشار إلى أن الشهادة سيتم اعتمادها لكل حاج عبر منصة "نسك مسار" السعودية، وأن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان حددت المستشفيات التي يستطيع من خلالها كل المسافرين استخراج الشهادة.

وأوضح الديري أن شهادة الاستطاعة الصحية وثيقة طبية رسمية تثبت قدرة الحاج على أداء المناسك، وتصدر حصريا من المستشفيات المعتمدة بعد إجراء كشف طبي شامل يحدد مدى لياقته بدنيا وصحيا لتحمل مشقة المناسك، مشددا على أن عدم إحضار الشهادة يعد إخلالا بشروط السفر، ويترتب عليه وقف إجراءات الحج وعدم استكمال إصدار التأشيرة.

كانت وزارة الصحة والسكان خصصت 197 مستشفى لاستخراج الشهادة، مؤكدة أنه لن يتم استكمال إجراءات إصدار تأشيرة الحج السياحي إلا بعد تقديم الشهادة من المستشفيات المعتمدة.

وشددت الوزارة على أن شهادة الاستطاعة الصحية من الاشتراطات الأساسية للحج، وتشمل الكشف الطبي المعمول به منذ سنوات، وعددا من الفحوصات والتحاليل الطبية التي تؤكد قدرة الراغب على أداء المناسك.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن الالتزام بالحصول على الشهادة هو شرط أساسي للسماح بأداء فريضة الحج، وذلك ضمن الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي والمعتمدة من الوزير شريف فتحي، وفي ضوء الإرشادات الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف للحفاظ على صحة وسلامة حجاج السياحة منذ بدء الرحلة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، وبالتنسيق مع لجنة الحج ووزارة الصحة والجهات السعودية المختصة، لضمان إجراء الكشف الطبي الدقيق وإقرار القدرة الصحية على أداء المناسك بأمان ومنظمة.