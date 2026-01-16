مصرع طفلة بائعة مناديل صدمتها سيارة مسرعة في الجيزة

لقيت طفلة مصرعها؛ بعدما صدمتها سيارة مسرعة في أثناء بيعها المناديل في أحد الشوارع بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود حالة وفاة بالمكان المشار إليه.

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن سيارة اصطدمت بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، خلال بيعها المناديل، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بالإصابات اللي لحقت بها، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.