الإمارات تسمح بعودة أصحاب الإقامات السارية بالخارج وتلزمهم بالحجر المنزلي

أطلقت الإمارات، مبادرة لعودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، تستهدف عودة ما يقارب 200 ألف شخص.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات أنها أعطت الأولوية للحالات الإنسانية والأقارب.

وقال مدير عام الهيئة اللواء منصور أحمد الظاهري، للصحفيين اليوم الخميس، إنه سيتم إجراء فحوص فيروس كورونا للقادمين فور وصولهم أراضي الدولة، وإلزامهم بالحجر المنزلي أو المؤسسي لمدة 14 يوما مع تحمل التكاليف إن وجدت بالإضافة إلى وجوب استخدام التطبيقات الخاصة المعتمدة بتتبع الحالة الصحية حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع .

وأضاف: "تهدف المبادرة لتمكين المقيمين المتواجدين في الخارج من العودة إلى دولة الإمارات وذلك ضمن خطط عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي".

من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات خالد عبدالله بالهول، إن "إعادة الرعايا الأجانب إلى الدولة تأتي في إطار جهود الإمارات الإنسانية في ظل الأزمة الحالية، وسيتم التركيز خلال المرحلة الحالية على المقيمين من الأسر والذين يمثلون نسبة 50 % من إجمالي العائدين خلال هذه المرحلة، وهي حالات ترتبط في المقام الأول بمسألة لم شمل الأسر المقيمة في الدولة".