مسؤولة بالاتحاد الأفريقي: العالم يمر بأزمة صحية أثرت على كل مناحي الحياة خاصة في القارة

أكدت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة الاتحاد الإفريقي لشؤون البنية التحتية والطاقة أن العالم يمر بأزمة صحية غير مسبوقة أثرت على كل مناحي الحياة خاصة في أفريقيا.

وتقدمت الدكتورة أماني أبو زيد، خلال كلمتها في المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، بالشكر إلى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفريق العمل، نتيجة الجهد المبذول في تنظيم المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، مشيرة إلى أن المنتدى يهدف إلى الاستثمار في أفريقيا.

وأوضحت: "إننا نستخدم نهجا مستهدفا لتطوير قطاعات الأعمال من خلال مضاعفات سلسلة التوريد، بالإضافة إلى خلق استثمارات أكثر آدمية"، لافتة إلى أن المفوضية على قناعة تامة بوجود طرق يمكن من خلالها مساعدة القارة الإفريقية في التعافي جراء أزمة فيروس كورونا.

يشار إلى أن المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يتم تنظيمه في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة إفريقية، بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وفهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين ونواب البرلمان.