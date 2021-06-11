إكرامي: لا دخل لي في قرار رمضان من عرض بيراميدز وانتظرت رد الأهلي لينصفني

كشف شريف إكرامي، حارس بيراميدز، كواليس انتقال رمضان صبحي، إلى بيراميدز، وسبب اتهامه بالتحريض بعد رحيله عن الأهلي.

وقال إكرامي في حوار تلفزيوني مع قناة "أون تايم سبورتس": «في البداية كنت أنتظر من الأهلي توضيح موقفي من يقود حملة ضدي، البعض استغل رأيي في رفضي عودة رمضان من الأساس».

وأضاف: «كنت رافضا عودة رمضان ولكنه عاد فإذا هو صاحب قرار لقد ساندته في احترافه هذا ليس له علاقة بالأهلي، وأعرف جيدا أن الأهلي لا ينجح بالأسماء نحن ننجح لأننا الأفضل على مستوى الفريق ككل هكذا تعلمت وتربيت في النادي».

وأكمل إكرامي: «الأهلي أصدر بيان شكري لي بعد قرار رحيلي من النادي، أنا محرض للاعبين لماذا تم شكري كيف يحدث ذلك؟، وبالمناسبة علمت بعرض بيراميدز لرمضان من وكيله وليس منه».

وواصل حارس بيراميدز: «لن أتحدث عن أي أسرار تخص نطاق الأسرة، هل سيحترمني عندما أغسل يدي من رحيل رمضان صبحي عن الأهلي؟ قلت أنني سأدعمه مهما حدث لان هناك بعض الحديث لن يخرج من الغرف المغلقة هذا مبدأي هناك علاقة أسرية».

وعن نسبة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.. أجاب: «صفر%.، لان ما قاله عن الطموح ليس شيئا معينا بل كل لاعب وطموحه مختلف».

وأنهى إكرامي حديثه.. قائلا: «لن أجيب عن أي شيء في علاقة رمضان بالأهلي هذا أمر يخصه وحده، ويسئل عنه ولا أعتقد أنه تاثر فنيا بما حدث وغير متفاجئ».