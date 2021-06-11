ويليام وكيت يحضران أول قمة لهما لمجموعة السبع

يعتزم دوق ودوقة كامبريدج المشاركة في أحداث قمة مجموعة السبع، وهي الأولى لهما، وهي نقطة محورية أخرى في تقدمهما كأحد أفراد العائلة المالكة.

وسينضم ويليام وكيت إلى الملكة إليزابيث وأمير ويلز تشارلز ودوقة كورنوال كاميلا في حفل استقبال قادة مجموعة السبع في "مشروع إيدن" مساء اليوم الجمعة، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وعقب ذلك، سيستضيف تشارلز، بمشاركة ابنه ويليام، حفل استقبال للقادة والرؤساء التنفيذيين من بعض أكبر الشركات في العالم لمناقشة كيفية عمل القطاع الخاص مع الحكومات لمعالجة حالة الطوارئ المناخية.

وستلتقي كيت مع السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن في وقت مبكر من اليوم في حدث مشترك.