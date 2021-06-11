المغرب: غرة ذي القعدة غدا

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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أن غرة شهر ذي القعدة لعام 1442 هجرية غدا السبت. وذكرت الوزارة في بيان مساء اليوم الخميس، أنها تحرت هلال شهر ذي القعدة لعام 1442هجرية بعد مغرب اليوم؛ فتأكد لديها عدم ثبوت رؤيته.