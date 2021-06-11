 المغرب: غرة ذي القعدة غدا - بوابة الشروق
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المغرب: غرة ذي القعدة غدا

علم المغرب
علم المغرب
أ ش أ
نشر في: الجمعة 11 يونيو 2021 - 4:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 يونيو 2021 - 4:47 ص

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أن غرة شهر ذي القعدة لعام 1442 هجرية غدا السبت.
وذكرت الوزارة في بيان مساء اليوم الخميس، أنها تحرت هلال شهر ذي القعدة لعام 1442هجرية بعد مغرب اليوم؛ فتأكد لديها عدم ثبوت رؤيته.

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