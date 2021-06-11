 البنك العقاري: مبادرة التمويل العقاري تتيح امتلاك وحدة سكنية بنفس القيمة الإيجارية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنك العقاري: مبادرة التمويل العقاري تتيح امتلاك وحدة سكنية بنفس القيمة الإيجارية


نشر في: الجمعة 11 يونيو 2021 - 2:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 يونيو 2021 - 2:05 ص

قال وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري، إن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% تهدف لتشجيع طبقة محدودي الدخل والمتوسطة على امتلاك وحدة سكينة.

وتابع «ناجي»، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج المال والناس»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء أمس الخميس، أن هذه المبادرة تتيح امتلاك وحدة سكنية بنفس القيمة الإيجارية، معقبًا: «بدل ما كنت بتدفع 1000 أو 2000 أو 3000 جنيه للإيجار، هتدفع هذا المبلغ كقسط لامتلاك شقتك وفقًا لهذه المبادرة».

ولفت إلى أن هذه المبادرة تكلف الدولة مئات الملايين، لكن الرئيسالسيسي يسعى لدعم المواطنين في امتلاك وحدتهم السكنية، مضيفًا أن لها مردود اقتصادي، من خلال إحداث انتعاشة في القطاع العقاري.

https://www.youtube.com/watch?v=EgF-oFtInA0

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