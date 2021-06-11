أفشة وهاني يواصلان برنامجمها التأهيلي فى مران الأهلي

واصل محمد مجدي أفشة ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، على هامش المران الجماعي الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني أفشة من جزع في الرباط الداخلي للكاحل، في حين يشكو محمد هاني من شد في العضلة الأمامية.



وكان الفريق قد استأنف تدريباته أمس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٦ أيام.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب دور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ١٩ من الشهر الجاري.