الداخلية: غلق الطريق القادم من وإلى «العباسية» لتطوير كوبري مشاة جامعة عين شمس

أعلنت أجهزة وزارة الداخلية غلق الطريق القادم من وإلى ميدان العباسية ومسجد جمال عبدالناصر لتطوير كوبرى مشاة جامعة عين شمس.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبرى مشاة جامعة عين شمس بشارع الخليفة المأمون للربط بين جزئى حرم الجامعة بالعباسية، الأمر الذى يستلزم إجراء عدة تحويلات.

وشملت هذه التحويلات غلق الاتجاه القادم من مسجد جمال عبدالناصر إلى ميدان العباسية، وغلق الاتجاه القادم من ميدان العباسية إلى مسجد جمال عبدالناصر، وسيتم تنفيذ الأعمال اعتبارا من الساعة 12,00 ليلاً وحتى الساعة 6,00 صباحاً يومى الخميس والجمعة الموافقان 10، 11/6/2021.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.