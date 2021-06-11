باتشيكو يوافق على حل ودي لإنهاء أزمات مستحقاته لدى الزمالك

حصل نادي الزمالك على موافقة مبدئية من محامي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، بشأن اللجوء إلى حل ودي لإنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة.

وبحسب القرار الصادر لمصلحة باتشيكو من الفيفا، فإن المدرب البرتغالي يحق له الحصول على مليون و400 ألف يورو من الزمالك تمثل قيمة 3 أشهر من عقده بالإضافة إلى شهرين كشرط جزائي، فضلا عن الغرامة الموقعة على النادي.

ويتمثل الحل الودي في تقليص المبلغ الذي يحصل عليه باتشيكو إلى ما يقرب من النصف بشرط الحصول عليه في موعد محدد في صورة أقساط تسدد في فترة زمنية قريبة.