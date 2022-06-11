 الخطيب: لوائح الكاف مطاطية.. وموقفنا غير قوي أمام محكمة كاس - بوابة الشروق
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الخطيب: لوائح الكاف مطاطية.. وموقفنا غير قوي أمام محكمة كاس

محمود باهي
نشر في: السبت 11 يونيو 2022 - 1:37 م | آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 1:37 م

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، أن النادي كان يتوقع رفض المحكمة الدولية «كاس» رفض تأجيل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

وقال الخطيب خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر النادي بالجزيرة: "عرض النادي الأهلي الموقف كاملًا على أحد المكاتب الاستشارية الدولية الكبرى في القانون الرياضي".

وأضاف: "أفاد المكتب الاستشاري، أن موقف النادي الأهلي في الدعوى ليس قويًا؛ بسبب الخطأ الذي ارتكبه اتحاد الكرة المصري، واللوائح «المطاطية» للاتحاد الإفريقي".

وأضاف الخطيب: "كان لزامًا علينا وأيا كانت النتائج، أن نسلك الطريق المشروع للحفاظ على حقوق النادي، ولجأنا بالفعل إلى المحكمة الرياضية الدولية".

وأتم: "طلبنا تأجيل المباراة لحين البت في الموضوع، ورفضت المحكمة التأجيل.. وكنا نعلم أنه من الوارد أن ترفض المحكمة التأجيل".


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