ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في الشرقية

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هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أوائل الشهادة الإعدادية بنجاحهم وتفوقهم.

وجاءت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية كالتالي:

المركز الأول: محمد صلاح محمد نبوي، الطالب بمدرسة كفر صقر للتعليم الأساس، حاصل على مجموع 280 درجة.

- المركز الثاني: الطالبة سلمى السيد عبدالباقي محمد حسن، الطالبة في مدرسة المنارة الخاصة (عربي) بمدينة العاشر من رمضان، حاصلة على مجموع 279 درجة.

- المركز الثاني مكرر: الطالبة بوسي محمود رجب بلاسي رمضان، الطالبة في مدرسة الشهيد إبراهيم أحمد المرسي بقرية شبرا صورة التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم، حاصلة على مجموع 279 درجة.

- المركز الثاني مكرر: الطالبة سارة ناصر سليمان عبدالحق خليل، الطالبة في مدرسة إبراهيم عطية الإعدادية، التابعة لإدارة اولاد صقر التعليمية، حاصلة مجموع على 279 درجة.

- المركز الثاني مكرر: منة زكي محمد التهامي زكي محمد، الطالبة في مدرسة صلاح دياب الإعدادية بنات، التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، حاصلة على مجموع 279 درجة.

- المركز السادس: الطالبة ياسمين عبدالعزيز محمد محمد عبدالعزيز، الطالبة في مدرسة بلبيس الإعدادية بنات القديمة)، التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، حاصلة على مجموع 278.5 درجة.

- المركز السادس مكرر: الطالبة مريم نوح السيد محمد عبدالرحيم، الطالبة في مدرسة بني شبل الإعدادية، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، حاصلة على مجموع 278.5 درجة.

- المركز السادس مكرر: الطالبة ملك يوسف سند السيد شعبان، الطالبة في مدرسة كفر محمد حسين الإعدادية بنات، حاصلة على مجموع 278.5 درجة.

- المركز السادس مكرر: الطالبة إنجي إبراهيم إبراهيم محمد جاد، الطالبة في مدرسة كفر صقر الإعدادية بنات، التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية، حاصلة على مجموع 278.5 درجة.

- المركز السادس مكرر: الطالبة روان عصام محمد جوهر، الطالبة في مدرسه صلاح دياب الإعداديه بنات، التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، حاصلة على مجموع 278.5 درجة.

- المركز السادس مكرر: الطالبة هاجر دسوق حسين محمد، الطالبة في مدرسة المنير الإعدادية بنات، التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية، حاصلة على مجموع 278.5 درجة.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 – 2022 (الدور الأول)، بحضور محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية؛ إذ بلغت النسبة العامة للنجاح على مستوى المحافظة 83.9% بمختلف قطاعاتها.

فيما وصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 84.26%، والإعدادية المهنية 64.57%، والإعدادية للصم 94%، والإعدادية للنور للمكفوفين 81%.