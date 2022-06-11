وزير قطاع الأعمال يتفقد إنشاءات المصانع الجديدة لشركة غزل المحلة

تفقد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، خلال زيارته لمحافظة الغربية، اليوم السبت، الأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وشملت الزيارة تفقد الموقف الحالي لإنشاء مصنع "غزل 1" الذي يعد الأكبر في العالم من حيث عدد المرادن الموجودة في نفس الموقع، بحوالي 183 ألف مردن، على مساحة 64 ألف متر بطاقة إنتاجية 30 طن غزل يوميًا، حيث بلغ معدل الإنجاز في الأعمال الإنشائية 80% ومن المقرر الانتهاء منها قبل نهاية 2022.

كما زار توفيق موقع إنشاء مجمع مصانع التحضيرات والنسيج والصباغة والتجهيز على مساحة 102 ألف متر بطاقة إنتاجية مستهدفة 40 مليون متر أقمشة و13 ألف طن وبريات.

وأجرى الوزير أيضًا زيارة تفقدية للإنشاءات في مصنع "غزل 4" ومساحته 24.6 ألف متر بطاقة 13.5 طن يوميًا، ومصنع "غزل 6" على مساحة 18 ألف متر، وبطاقة 16 طن غزل يوميًا، إلى جانب مصنع "غزل 2"، الذي تم رفع كفاءة معداته بطاقة 20 طن يوميًا.

وفي ختام جولته، زار وزير قطاع الأعمال العام مجمع الملابس الجاهزة، الذي يضم عمليات التفصيل والتعبئة، حيث تفقد العديد من منتجات الشركة من المنسوجات والملابس المنزلية تحت العلامة التجارية الجديدة "nit".