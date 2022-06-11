سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت الآلية الثلاثية للوساطة إرجاء جلساتها التمهيدية للحوار بين القوى السودانية، التي كان من المقرر أن تتواصل يوم غد الأحد، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وفي وقت سابق، استهجن تجمع «المهنيين السودانيين»، اليوم السبت، دعوات الآلية الثلاثية المتكررة لإشراكه في الحوار السياسي، مجددا مطالبته بإبعاد الجيش عن السلطة السياسية.

وتتكون الآلية الثلاثية من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيقاد) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس).

وجاء بيان تجمع المهنيين (قائد الحراك السياسي) الذي نشره على حسابه بموقع «فيسبوك» ردا على دعوة الآلية الثلاثية للتجمع لتحديد أشخاص محوريين؛ للمشاركة في «اجتماع تقني» يتبعه «حوار مباشر».

وقال التجمع إنه سبق والتقى رئيس «يونيتامس» فولكر بيرتس، أواخر عام 2021، إبان محاولاته لتنسيق عملية سياسية.

وأضاف مخاطبا الآلية الثلاثية: «أوضحنا رفضنا للمسار المتبنى من قبلكم كحلول للوضع السياسي، وقد أوضحنا ضرورة أن تلتزم البعثة الأممية بمهامها المنصوص عليها وأن تحترم تطلعات ورغبات الشعب السوداني واشتراطاته لبناء سودان الحرية والسلام والعدالة».