كييف تعلن إسقاط 114 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت صاروخا موجها واحدا و114 من أصل 129 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام أربعة صواريخ جو-أرض موجهة من طراز "كيه إتش-59/69 تم إطلاقها من الجزء المحتل مؤقتا من منطقة دونيتسك، بالإضافة إلى 129 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريل، وبريانسك، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، ومن تشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، فضلا عن الجزء المحتل مؤقتا من منطقة دونيتسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت صاروخا جو-أرض موجها واحدا و114 طائرة مسيرة روسية في شمال وجنوب وشرق البلاد.

كانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أشارت في بيان بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و312 ألفا و960 فردا، من بينهم 820 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11863 دبابة، و24389 مركبة قتالية مدرعة، و39953 نظام مدفعية، و1732 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1346 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و350 مروحية، و237853 طائرة مسيرة، و4517 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و89300 من المركبات وخزانات الوقود، و4123 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.