تقييد حركة القطارات حول مدينة جلسنكيرشن الألمانية بعد قطع كابلات

أقدم مجهولون على قطع كابلات في محطة القطارات الرئيسية بمدينة جلسنكيرشن الألمانية، ما تسبب في قيود كبيرة على حركة القطارات في أجزاء من منطقة الرور.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الثلاثاء إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الأمر يتعلق بعمل تخريبي أم مجرد سرقة كابلات، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف الأضرار بعد منتصف الليل بقليل.

وأوضح متحدث باسم هيئة السكك الحديدية: "عمل فنيوّنا طوال الليل لإصلاح الكابلات المتضررة"، مضيفا أنه رغم ذلك لا تزال بعض القطارات غير قادرة على التوقف في المحطة، وقال: "نواصل العمل بشكل مكثف من أجل استئناف حركة القطارات بشكل منتظم بحلول منتصف النهار".

ولحين إعادة فتح المسار، تم تحويل مسارات قطارات المسافات الطويلة على نطاق واسع، ما يعني تمديد أمد الرحلات لمدد تصل إلى نحو 20 دقيقة.

وفي حركة القطارات الإقليمية، تم توفير حافلات بديلة على بعض الخطوط. ونصحت هيئة السكك الحديدية المسافرين بالتحقق عبر التطبيق أو خدمة الاستعلام الإلكتروني لمعرفة كيفية الوصول إلى وجهاتهم رغم هذه القيود.