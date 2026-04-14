الثلاثاء 14 أبريل 2026 10:39 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟


النتـائـج تصويت

إندونيسيا.. ثوران بركان جبل سيميرو وقذفه حمما بركانية لمسافة 3 كيلومترات

جاكرتا - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 9:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 9:53 ص

ثار بركان جبل سيميرو الواقع في إقليم جاوة الشرقية بإندونيسيا، صباح اليوم الثلاثاء، حيث قذف من فوهته حمما بركانية لمسافة تصل إلى 3 كيلومترات.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن سيجيت ريان ألفيان، المسؤول في مركز رصد جبل سيميرو، قوله في بيان له إن "ثوران البركان وقع عند الساعة الخامسة و22 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث ارتفع عمود الرماد البركاني إلى نحو 1500 متر فوق قمة البركان، بما يعادل 5176 مترا فوق مستوى سطح البحر".

وتحرك عمود كثيف من الرماد الرمادي باتجاه الغرب. وتم تسجيل الثوران على جهاز رصد الزلازل بسعة قصوى بلغت 20 ملليمترا، واستمر لمدة ثلاث دقائق و23 ثانية.

وأضاف ألفيان أن "الثوران كان مصحوبا بتدفقات بركانية امتدت لمسافة ثلاثة كيلومترات باتجاه الجنوب الشرقي، أو باتجاه منطقة /بيسوك كوبوكان/".

ولم تصل هذه التدفقات إلى مناطق سكنية، حيث تصنف المنطقة المتضررة بوصفها منطقة حمراء. وحددت السلطات منطقة آمنة بواقع نصف قطر 13 كيلومترا من قمة البركان.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك