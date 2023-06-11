أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المتابعة المستمرة لمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز زفتى، من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية؛ لنهو المشروعات مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من المبادرة.

جاء ذلك خلال الجولة الموسعة التي نفذها المحافظ، اليوم الأحد؛ لتفقد مشروعات المبادرة بقرى نهطاي، وسندبسط، ودهتورة، وسنباط، ومنية المباشرين شبرا اليمن، وكفر شبرا اليمن وشبراملس.

وتفقد المحافظ، في قرية نهطاي، مركز تنمية الأسرة ومحطة معالجة الصرف الصحي.

وتابع في قرية سندبسط، استمرار العمل في مشروعات، والمجمع الزراعي البيطري، ومجمع الخدمات الحكومية، ومركز طب الأسرة، ومركز التأهيل الاجتماعي ووحدة الحماية المدنية.

وتفقد "رحمي"، خلال جولته، مشروعات المبادرة بقرية دهتورة، واستمرار العمل في إنشاء مركز شباب متكامل.

وتابع وحدة طب الأسرة ووحدة الشئون الاجتماعية، ومشروع وحدة الحماية المدنية ومركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية سنباط.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور طارق رحمي، مراكز الشباب بقرى منية المباشرين، وشبرا اليمن، وكفر شبرا اليمن، ووحده طب الأسرة.

واختتمت الجولة، بمتابعة مشروعات وحدة طب الأسرة ووحدة الحماية المدنية بقرية شبراملس.

وعلى هامش الجولة، زرع المحافظ، عددا من الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، بجوار مجمع الخدمات الحكومية بقرية نهطاي وفي مدخل قرية سندبسط، مشيرا إلى استمرار أعمال المبادرة في المراكز والمدن والأحياء؛ للحفاظ على البيئة وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي.

وقال إن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن، والذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث جرى تنفيذ 867 مشروعا داخل 54 قرية و88 تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.