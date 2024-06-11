 زيلينسكي يتوقع عودة اللاجئين الأوكرانيين لبلادهم بعد انتهاء الحرب - بوابة الشروق
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زيلينسكي يتوقع عودة اللاجئين الأوكرانيين لبلادهم بعد انتهاء الحرب

برلين - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 5:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 5:53 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يتوقع عودة اللاجئين الأوكرانيين إلى البلاد لكن بعد انتهاء الحرب.

وذكر زيلينسكي أنه ليس من المنطقي أن تتم محاولات لتحفيز الأوكرانيين على العودة الآن بشعارات أو حملات،مضيفا "لا شك في أن عملية إعادة الإعمار العامة لن تبدأ إلا بعد الحرب."

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه سيكون هناك قدر كبير من الحماس بين الأوكرانيين الذين فروا إلى الخارج إلى العودة وإعادة إعمار البلاد بمجرد إحلال السلام.

وأشار زيلينسكي إلى أنه ستكون هناك وظائف كثيرة بمجرد حدوث ذلك، موضحا أن هناك طلبا قويا بالفعل في أوكرانيا على العمالة الماهرة.

وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين اليوم الثلاثاء، حيث يزور ألمانيا في افتتاح مؤتمر دولي من أجل إعادة إعمار أوكرانيا.

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