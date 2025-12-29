تراجع الأسهم الأمريكية في التعاملات الصباحية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت أسعار الأسهم الأمريكية تراجعا ملحوظا في تعاملات، صباح اليوم، في مستهل أسبوع التداول ببورصة وول ستريت بنيويورك.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 4ر0%، وقبل انتهاء العام بثلاثة أيام مازال المؤشر أعلى بنسبة 17% مقارنة بمستواه خلال العام. وفي الوقت نفسه يتجه المؤشر نحو تسجيل ثامن ارتفاع شهري على التوالي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 144 نقطة أو بنسبة 3ر0% بحلول الساعة العاشرة ودقيقة واحدة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 6ر0%.

كانت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ذات التقييمات المبالغ فيها من بين الأسهم الأكثر تراجعا في السوق. وانخفض سهم إنفيديا للرقائق الإلكترونية بنسبة 2%، وبرودكوم لتصميم وتطوير أشباه الموصلات بنسبة 3ر1%.

في المقابل، رتفعت أسهم شركات قطاع الطاقة بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط. وقفز سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 4ر2% إلى 11ر58 دولار للبرميل. وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 2ر2% إلى 56ر61 دولار للبرميل.

وارتفع سهم شركة الطاقة العملاقة إكسون موبيل بنسبة 9ر0%.

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار الذهب بعد مكاسب حادة مؤخرا. انخفض سعر الذهب بنسبة 5ر3%، على الرغم من أن أسعار المعدن النفيس لا تزال مرتفعة بنحو 66% منذ بداية العام.

وتشهد وول ستريت أسبوع تداول قصيرا في نهاية عام 2025. وستكون الأسواق في الولايات المتحدة مغلقة يوم الخميس بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة في سوق السندات، حيث تراجع عائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات إلى 12ر4% مقابل 13ر4% في وقت متأخر من يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي.