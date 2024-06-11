الأردن يهزم السعودية في ملعبها ويتصدر مجموعته بتصفيات آسيا

حقق المنتخب الأردني انتصارًا مهمًا على حساب مستضيفه المنتخب السعودي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

تقدم المنتخب السعودي عن طريق علي لاجمي في الدقيقة 16 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل المنتخب الأردني عن طريق علي علوان في الدقيقة 27، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول (47) سجل نور الدين الروابدة هدف الفوز للمنتخب الأردني.

بهذا الفوز انتزع منتخب الأردن صدارة المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف أمام المنتخب السعودي، صاحب المركز الثاني، بعدما ضمن المنتخبان تأهلهما لكأس الأمم الآسيوية المقبلة 2027، والمرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.