حزب الله ينفذ 12 عملية نوعية ضد إسرائيل بأقل من 24 ساعة

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 10 يونيو 2024، وفقا للآتي": «

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- استهداف مبنيين يتمركز بهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة وإيقاع الجنود بين قتيل وجريح، كرد على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدتي حولا وشبعا.

2- الساعة 11:00: استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة في ثكنة ‏راميم بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.

3- الساعة 10:30: استهداف موقع بياض بليدا بمسيرة انقضاضية أصابت ‏هدفها بدقة.

4- استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحاميته والتجهيزات الفنية ‏والتجسسية بالقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابتهم إصابة مباشرة وتدمير التجهيزات ‏المستهدفة، كردٍّ على اعتداءات العدو ‌‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدة شبعا.

5- شن هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقر قيادي تابع لفرقة ‌‏الجولان 210 شاعل، استهدف أماكن تموضع ضبّاط العدو الإسرائيلي وجنوده، وأوقع فيهم إصابات مؤكدة، كما تم تدمير ‏جزء ‏من المقر واشتعال النيران فيه.

6- أثناء المراقبة والمتابعة ‏الدائمة لحركة العدو الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لمسيّرة من نوع هرمز 900 مسلحة ‏بصواريخ لتنفّذ بها اعتداءات على مناطقنا، وعند وصولها إلى دائرة النار استهدفها المجاهدون بأسلحة الدفاع ‏الجوّي قبل تنفيذ اعتدائها وأصابوها إصابة مباشرة وتم إسقاطها.

7- الساعة 17:25: استهداف موقع بيّاض بليدا بالأسلحة الصاروخية ‏وإصابته إصابة مباشرة.‏



- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بالأسلحة ‌‏المناسبة وإصابته إصابة مباشرة وإيقاع من بداخله بين قتيل وجريح، كردٍّ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدتي حولا وشبعا.

2- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو ‌‌‏الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة ‏المناسبة ‏وإصابته إصابة مباشرة، كردًٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدة عيترون.

3- شن هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقر القيادة ‏المستحدث التابع للفرقة 146 شرق نهاريا (الذي انتقل من ‏منطقة جعتون بعد قصفه سابقاً)، واستهداف أماكن ‏تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده، وإصابتها ‏إصابة مباشرة، مما أدى لتدميرها واشتعال النيران فيها ‏وإيقاع أفراد العدو بين قتيل وجريح، كردٍّ على اعتداء العدو ‌‏الإسرائيلي على بلدتي عيترون ومركبا يوم السبت 08 يونيو 2024 واستشهاد مجاهدين.

4- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، ما أدى ‏إلى اشتعال النيران فيه ووقوع من بداخله بين قتيل وجريح، كردٍّ على اعتداءات العدو ‌‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها بلدتي عيترون وعيتا الشعب.

5- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كرد على اعتداءات العدو ‌‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها بلدتي عيترون وعيتا الشعب».