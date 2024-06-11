رئيس مالاوي يعلن مصرع نائبه و9 آخرين في حادث تحطم طائرة

أعلن رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا، اليوم الثلاثاء، مصرع كل من كان على متن طائرة تقل نائبه ساولوس تشيليما و9 آخرين، بعد الإعلان عن اختفائها أمس.

وعثرت فرق الإنقاذ في مالاوي على حطام الطائرة، بعد يوم من اختفائها بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأمس الاثنين، اختفت طائرة تشيليما و9 آخرين، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس البلاد. وكشف البيان أن الطائرة التابعة لقوة دفاع مالاوي "خرجت عن الرادار"، بعد أن غادرت العاصمة ليلونغوي صباح الاثنين. وبعد إبلاغه بالحادث، ألغى رئيس مالاوي رحلته المقررة إلى جزر البهاما.

وأمر رئيس البلاد بإجراء عملية بحث وإنقاذ، بعدما فشل مسئولو الطيران في الاتصال بالطائرة.

وكان من المفترض أن تهبط الطائرة في مطار مزوزو الدولي شمالي البلاد، بعد الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت جرينتش)، لكن ذلك لم يحدث.