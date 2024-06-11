علي صبحي: شخصية كوري في ولاد رزق لا تشبهني في الحقيقة أبدا

أقيم منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم "ولاد رزق" داخل قاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، بحضور جميع أبطال الفيلم.

حرص على حضور المؤتمر كل من الفنانين أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، المؤلف صلاح الجهيني، والمخرج طارق العريان.

وأعرب الفنان علي صبحي، على هامش المؤتمر الصحفي، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في "ولاد رزق"، موجهاً الشكر للمخرج طارق العريان الذي صنع شخصية "كوري" وجعلها تظهر بشكل لا يشبهني في الحقيقة أبداً.

ويشهد فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" مشاركة عدد من الفنانين الجدد الذين لم يتواجدوا في الجزأين الأول والثاني، وعلى رأسهم آسر ياسين، علي صبحي، أسماء جلال، أحمد الرفاعي، فيدرا، والملاكم تايسون فيوري. فيما يغيب عن الأحداث الفنانان أحمد الفيشاوي وأحمد داود، بينما يظهر النجمان كريم عبد العزيز وأحمد فهمي كضيفي شرف، وكذلك رزان مغربي.