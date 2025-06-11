 اليابان تنفي اعتزامها إعادة شراء سندات حكومية خلال الشهر المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان تنفي اعتزامها إعادة شراء سندات حكومية خلال الشهر المقبل

د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 يونيو 2025 - 9:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 يونيو 2025 - 9:02 ص

قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء إن اليابان لا تعتزم إعادة شراء سندات حكومية خلال يوليو وأن التكهنات في هذا الشأن غير واقعية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول في وزارة المالية القول إن التكهنات  بأن الحكومة اليابانية تعتزم إعادة شراء سنداتها  اعتبارا من الشهر المقبل غير واقعية ولا متخيلة .

جاء هذا التصريح بعد تقارير إخبارية ذكرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن حكومة اليابان تدرس إعادة شراء بعض سنداتها الأطول أجلا ، ليضاف إلى  تكهنات الأسواق بأن وزارة المالية ستتدخل لتهدئة المستثمرين.

يذكر أن عوائد سندات الحكومة الحكومة اليابانية لأجل 30 و40 عامًا ارتفعت في الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ طرحها للتداول، إذ أدى القلق بشأن السياسات المالية إلى ارتفاع عوائد الديون طويلة الأجل عالميًا. علاوة على ذلك، تواجه البلاد صعوبات في ظل تراجع البنك المركزي عن مشترياته الضخمة من السندات الحكومية.

 
 

 
 


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