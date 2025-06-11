ولاية ألاباما الأمريكية تنفذ اليوم حكم الإعدام بحق سجين قتل امرأة عام 1988

تنفذ ولاية ألاباما الأمريكية اليوم الثلاثاء حكم الإعدام بحق رجل مدان بضرب امرأة حتى الموت قبل 37 عاما، في سادس عملية إعدام في الولاية باستخدام غاز النيتروجين.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق جريجوري هانت مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي في سجن بجنوب ألاباما. وكان هانت قد أدين بقتل كارين لين، وهي امرأة كان يواعدها لمدة شهر تقريبا، وفقا لسجلات المحكمة.

وكانت لين في الـ32 من عمرها عندما تعرضت للقتل في 2 أغسطس عام 1988 في شقة بمدينة كوردوفا التي كانت تتشاركها مع امرأة كانت من أقارب هانت.

وقال ممثلو الادعاء إن هانت اقتحم شقة لين وقتلها بعد أن اعتدى عليها جنسيا. وشهد الطبيب الذي أجرى تشريحا للجثة أنها ماتت جراء صدمة حادة، وأوضح أن لين أصيبت بـ60 إصابة، منها 20 في الرأس.

وأدانت هيئة محلفين في 19 يونيو 1990، هانت بارتكاب جريمة قتل أثناء الاعتداء الجنسي والسرقة. وأوصت هيئة المحلفين بأغلبية 11-1 بأن يحكم عليه بالإعدام، وهو ما فرضه القاضي.



