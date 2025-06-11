منافسة بين صلاح ومرموش على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

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يتنافس الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي على جائزة أفضل أداء فردي في إحدى مباريات موسم الدوري الإنجليزي.

ودخل صلاح المنافسة بأداءه أمام نيوكاسل يونايتد في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 بملعب سانت جيمس بارك حين سجل هدفين وصنع هدفا.

بينما يتنافس مرموش على أداءه في مباراة نيوكاسل على ملعب الاتحاد والتي شهدت تسجيله 3 أهداف.

المتنافسون على الجائزة هم:

1- محمد صلاح (ليفربول) ضد نيوكاسل يونايتد

2- عمر مرموش (مانشستر سيتي) ضد نيوكاسل يونايتد

3- كول بالمر (تشيلسي) أمام برايتون

4- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) ضد إبسويتش تاون

5- أماد ديالو (مانشستر يونايتد) أمام ​​ساوثامبتون

6- جاستن كلويفرت (بورنموث) ضد نيوكاسل

7- دانجو واتارا (بورنموث) أمام نوتنجهام فورست

8- كريس وود (نوتنجهام فورست) ضد برايتون

9- مايلز لويس سكيلي (أرسنال) ضد مانشستر سيتي

10- برايان مبيومو (برينتفورد) أمام برايتون