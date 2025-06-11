قال أحمد مصطفى زيزو نجم الأهلي الجديد المنضم حديثا خلال فترة الانتقالات الجارية قادما من الزمالك بصفقة انتقال حر، إنه فوجئ بقرار مشاركته في ودية باتشوكا، مساء الأحد.

أشار زيزو في مقابلة عبر قناة أون سبورت 1 من معسكر الفريق في ميامي "علاقتي جيدة بجميع لاعبي الأهلي، وطموحي مع الأهلي الفوز بألقاب لم أحققها، وأسعى بكل جهدي للفوز ببطولة أفريقيا في أول موسم لي مع الفريق".

وأضاف "لاعب كرة القدم عمره قصير من 10 إلى 15 عاما، لذا أحاول التركيز والعمل فقط، وظيفتي الكرة فقط وذلك من خلال الاهتمام بعملي والتدرب بجدية والحفاظ على أسرتي، وبعد تجاوز 40 عاما، بإمكاني أن أعيش حياتي الطبيعية".

واستطرد "لا أجيد التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، وأحاول الابتعاد عنها أطول وقت ممكن، فهي مؤذية بالطبع، قد تجعلك الأفضل أو أسوأ لاعب في العالم، ولا أغضب من ترديد أقاويل سلبية ضدي، وألتمس العذر من صاحبها وأعتبره غاضبا مني أو له مصلحة مع جهة أخرى".

واصل "أتقبل النقد بدون إساءة أو تجاوز أو خروج عن النص، لم أندم على قرار في حياتي، لا أنخدع بالإشادة بل أحاول تنبيه نفسي باستمرار، والمنافسة في الأهلي صحية للفريق، كل اللاعبين كبار لديهم تحد وطموح في الوصول بالنادي لأبعد مرحلة ممكنة".

وكشف زيزو "لم أتوقع المشاركة في ودية باتشوكا، لم تكن هذه الخطة، لأنني وصلت إلى معسكر الفريق قبلها بيوم، بل كانت الخطة خوض تدريب، ولكن تحدثت مع المدير الفني خوسيه ريبيرو، وأكد لي أنه يريد دخولي في الفريق، وأنا كذلك كنت متحمسا لارتداء قميص الأهلي، واتفقنا على المشاركة لمدة ربع ساعة".

واستدرك "لكن فوجئت بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني بأنه يطالبني بالاستعداد للمشاركة، لأن الخطة كانت أن أبدأ عمليات الإحماء منذ الدقيقة 55".

وعن مركزه المفضل في الملعب، أوضح "أؤدي المطلوب مني لذا متواجد في المنتخب منذ 5 سنوات، وأفضل اللعب ضمن خطة 4-3-3 أو 4-2-3-1 وأنا جاهز بنسبة 100%".

وكشف "كنت أتدرب أكثر من اللازم في الفترة الأخيرة بسبب ابتعادي عن المباريات، ووصلت لأفضل من المتوقع، وأرى أن مشاركتي في مباراة بدون خوض تدريب جماعي مع الأهلي وبعد رحلة سفر 24 ساعة، مؤشر إيجابي".

وعن تقييمه لمجموعة الأهلي في مونديال الأندية، قال زيزو "مباراة إنتر ميامي ستكون صعبة جدا لأنها ستكون على ملعبه ووسط حماس جماهيره، وبالميراس فريق قوي جدا ويقدم موسما مميزا، وأعرف إيقاع بورتو والأندية البرتغالية لأنني لعبت هناك، كما أنه فريق قوي ويلعب في دوري الأبطال، لذا فالمجموعة صعبة، ويجب أن نركز بنسبة 100%".

وأتم زيزو تصريحاته "طموحي الفوز بألقاب لم أحققها مع الزمالك، وأحلم بالفوز بدوري أبطال أفريقيا، والمشاركة في كأس العالم للأندية والمنتخبات، وأتمنى أن أكون على قدر التطلعات، أتمنى بالطبع الفوز بمونديال الأندية، لا يوجد مستحيل، سنسعى ونفعل كل ما في وسعنا".