اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام السورية ومسلحين غرب مدينة حمص

تشهد مدينة تل كلخ في ريف حمص الغربي اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام وعناصر مسلحة.

وقالت مصادر محلية في المدينة /حوالي 50 كم غرب مدينة حمص/ إن "اشتباكات عنيفة جدا تجري حاليا في حي الأكراد والحي الغربي بعد هجوم أكثر من 100 عنصر من عناصر الشبيحة (مصطلح يطلق على العناصر الموالية لنظام الرئيس السابق بشار الأسد) وإطلاق الرصاص على حاجز الأمن العام على أطراف الحي وسقوط عناصر الحاجز بين قتيل وجريح ثم اندلعت الاشتباكات بين أهالي الحي ومسلحين من أحياء أخرى وعناصر الأمن العام الذين يتمركزون في المدينة".

وأضافت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "المدينة تشهد حالة من التوتر وسط إطلاق رصاص كثيف جدا وعناصر الشبيحة تمكنوا من الدخول إلى الحي الغربي وشوهدت النيران تندلع قي عدد من المنازل".

وأكدت المصادر أن "عشرات السيارات التابعة للأمن العام وقوات وزارة الدفاع دخلت المدينة وبدأت عمليات التصدي لهجوم الشبيحة الذين قدموا من قرى محيطة بمدينة تل كلخ وبغضهم قدموا من الحدود اللبنانية".

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا): "استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة 3 آخرين باستهدافهم من قبل مجهولين في محيط تل كلخ بمحافظة حمص".

وشهدت مدينة تل كلخ أعنف المعارك في عام 2015 بين عناصر من المعارضة المسلحة وقوات الأمن السورية ومسلحين موالين لها، ما أدى إلى تهجير أغلب سكان المدينة.