 المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق بشأن الحدود بين إسبانيا وجبل طارق - بوابة الشروق
الأربعاء 11 يونيو 2025 6:48 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق بشأن الحدود بين إسبانيا وجبل طارق

د ب أ
نشر في: الأربعاء 11 يونيو 2025 - 6:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 يونيو 2025 - 6:34 م

توصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الحدود بين إسبانيا ومنطقة جبل طارق بعد سنوات من الجدل بشأنها عقب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

 

 

 


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