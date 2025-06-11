المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق بشأن الحدود بين إسبانيا وجبل طارق

الأكثر قراءة
ارتفاع تكلفة رغيف الخبز المدعم يهدد بزيادة سعره قبل نهاية العام
تصادم دموي بقويسنا في المنوفية.. شاب يفارق الحياة وآخر يُنقل للمستشفى في حالة حرجة
النيابة العامة تحقق في فيديو زواج مصاب بمتلازمة داون من عروس قاصر بالشرقية
ملك أحمد زاهر تدخل المستشفى بعد أزمة صحية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
نعم
لا
النتـائـج
تصويت
توصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الحدود بين إسبانيا ومنطقة جبل طارق بعد سنوات من الجدل بشأنها عقب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).