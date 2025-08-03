الجيش الألماني ينفذ مجددا عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

ألقى الجيش الألماني مجددًا، مساعدات إنسانية فوق قطاع غزة الفلسطيني المحاصر والذي يتعرض لتجويع منذ شهور عديدة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال متحدث باسم سلاح الجو الألماني في العاصمة الألمانية برلين إن طائرتين من طراز "ايه400 إم" ألقتا ما مجموعه 44 منصة (باليتة) تحتوي على مواد غذائية ومساعدات طبية وإنسانية أخرى، بلغ وزنها نحو 19 طنًا. وأضاف أن الجيش يعتزم القيام بعملية إسقاط جديدة غدا الاثنين.

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن قطاع غزة بات على شفا المجاعة حيث تسيطر إسرائيل على جميع الحواجز الحدودية المؤدية إلى هذا القطاع الساحلي الواقع على البحر المتوسط، وكانت قد منعت تمامًا أو جزئيًا دخول المساعدات الإنسانية على مدى عدة أشهر.

ومنذ مطلع الأسبوع الماضي – وبعد تصاعد الانتقادات العالمية بشأن الوضع الكارثي للمدنيين الفلسطينيين – بدأت إسرائيل تسمح بدخول كميات أكبر من المساعدات عبر الطرق البرية، كما أصبحت تدعم عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات التي تنفذها دول حليفة.

وتشارك ألمانيا في هذه العمليات منذ أول أمس الجمعة، من خلال ما يصل إلى طائرتين يتم تحميلهما من قاعدة عسكرية في الأردن.

ومع ذلك، تعتبر منظمات دولية أن إسقاط المساعدات جوًا غير فعّال ومكلف، نظرًا لضآلة الكمية التي يمكن إيصالها مقارنةً بشاحنات النقل البري. فبهذه الطريقة لا يمكن إيصال سوى كميات قليلة جدًا من الغذاء إلى القطاع الذي يقطنه نحو مليوني فلسطيني.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعلن أن الحكومة الألمانية تدرس أيضًا خيارات تقديم المساعدات عبر الطرق البرية.