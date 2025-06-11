أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن لجنة التسمية في مجلس مدينة طهران اقترحت تغيير اسم شارع «خالد الإسلامبولي» إلى «حسن نصر الله».

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشونال»، أفاد أحد مصادر وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن تغيير اسم الشارع جاء بعد تنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية.

تجدر الإشارة إلى أن خالد الاسلامبولي كان المتهم الرئيسي في عملية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، عام 1981.

وكانت تسمية الشارع على اسم قاتل الرئيس المصري من العوائق الرئيسية أمام عودة العلاقات المصرية الإيرانية.

وتشهد العلاقات المصرية–الإيرانية في الفترة الأخيرة تحسنا ملحوظا، حيث زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي القاهرة أكثر من مرة، والتقى مسئولين مصريين رفيعي المستوى، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأثارت فضائية «الغد» قضية أزمة اسم شارع قاتل السادات على شاشتها، عندما استضافت وزير التراث الثقافي الإيراني رضا صالحي قبل أربعة أسابيع.

وطرح الإعلامي عمرو عبد الحميد، سؤالا على الوزير الإيراني، حيث قال: «سيادة الوزير، أنتم تدعون الشعب المصري والشعوب العربية للسياحة في إيران، فإذا كنتم ترغبون في زيارة المصريين، لماذا تصرون على إطلاق اسم خالد الإسلامبولي على شارع رئيسي؟»،

وأجاب صالحي، أنه يجب أن تكون هناك علاقة وثيقة بين الدولتين الكبيرتين، مضيفًا: «العام الماضي اتفق الزعيمان المصري والإيراني على بدء علاقات سياسية واقتصادية وثقافية».

وعن مشكلة اسم الشارع، أضاف: «مشكلة بسيطة وقابلة للحل، كونوا واثقين أنه حينما يأتي الشعب المصري إلى إيران لزيارة المعالم الثقافية والحضارية، وتبدأ العلاقات السياسية بين البلدين في المستقبل القريب، فلن تجدوا في طهران أي مشكلة تذكر».