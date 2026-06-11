رئيس جامعة القاهرة: العلاقات المصرية الصينية تشهد مرحلة غير مسبوقة من الشراكة والتعاون الاستراتيجي

- رئيس جامعة القاهرة يبحث مع سفير الصين سبل تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية مع المؤسسات التعليمية الصينية

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، لياو ليتشيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين.

حضر اللقاء الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، لوتشون شنغ المستشار التعليمي بسفارة الصين بالقاهرة، والدكتورة منال طاهر مسئول العلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب ومديرة معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة.

وشهد اللقاء حوارًا موسعًا حول آفاق التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية، والتوسع في برامج الدرجات العلمية المشتركة والمزدوجة في عدد من التخصصات، من بينها تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والإدارة العامة، والاقتصاد، والزراعة، والهندسة، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، والعلوم الطبية، إلى جانب تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتنظيم المدارس الصيفية والشتوية، وتعزيز التعاون البحثي المشترك.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور محمد سامي عبدالصادق بالسفير الصيني والوفد المرافق له داخل جامعة القاهرة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر والصين في مختلف المجالات، ومشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي في مناسبة مهمة تتزامن مع الاحتفال بمرور سبعة عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتًا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين عام 1956.

وأوضح رئيس الجامعة، أن العلاقات المصرية الصينية تشهد مرحلة غير مسبوقة من الشراكة والتعاون الاستراتيجي بفضل الدعم المستمر من قيادتي البلدين والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار للشعبين الصديقين.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن جامعة القاهرة تؤمن بأن التعليم والبحث العلمي والتبادل الثقافي تمثل جسورًا رئيسية للتقارب بين الشعوب، ولذلك حرصت على توسيع شراكاتها مع الجامعات والمؤسسات الصينية المرموقة في مجالات اللغة والبحث العلمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والآثار والزراعة والعلوم الطبية والهندسية والإنسانية، فضلًا عن تنظيم المدارس الصيفية والشتوية وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين.

وأشار إلى التعاون القائم مع جامعة شنغهاي الدولية لإنشاء مركز للتبادل الثقافي، مشيدًا بالدور المهم الذي يقوم به معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة في نشر وتعليم اللغة الصينية وآدابها، إلى جانب الدور الأكاديمي المتميز لقسم اللغة الصينية بكلية الآداب.

كما أشار رئيس الجامعة إلى إمكانية بحث إنشاء فرع لإحدى الجامعات الصينية داخل جامعة القاهرة، بما يتوافق مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة نحو تدويل التعليم وتعزيز الشراكات الدولية، بالإضافة إلى دراسة تنظيم يوم ثقافي مصري صيني داخل الجامعة يتيح فرصًا أكبر للتفاعل المباشر بين الطلاب وتبادل الخبرات والمعارف وترسيخ قيم الحوار والانفتاح الثقافي.

ومن جهته، أعرب لياو ليتشيان، سفير الصين بالقاهرة، عن سعادته بزيارة جامعة القاهرة، مشيدًا بمكانتها الأكاديمية المرموقة ودورها الرائد في التعليم العالي والبحث العلمي، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع نطاق التعاون مع الجامعة والجامعات المصرية في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

وثمّن السفير الصيني جهود جامعة القاهرة في دعم برامج تعليم اللغة الصينية وتفعيل اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع الجامعات الصينية، مشيرًا إلى أن الجامعة تستقبل أعدادًا متزايدة من الطلاب الصينيين وتوفر لهم مختلف أوجه الرعاية والدعم الأكاديمي.

وأكد أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا ناجحًا ومتميزًا للتعاون الدولي، وأنها أصبحت مثالًا يُحتذى به في العلاقات الصينية مع الدول العربية والأفريقية، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون الثقافي والأكاديمي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية، والتقطت الصور التذكارية، كما ألقى السفير الصيني محاضرة بمعهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة احتفالًا بمرور سبعين عامًا على العلاقات المصرية الصينية، تناول خلالها مسيرة التعاون بين البلدين وآفاق تطويرها خلال المرحلة المقبلة.