قيادي شيعي: لايوحد أي إتصال أو نقاشات مع الحكومة العراقية الحالية بشان تسليم السلاح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح الشيخ علي الأسدي رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء الشيعية إحدى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الأربعاء بأن المقاومة الإسلامية في العراق باقية حتى انتهاء الاحتلال والمواجهة مفتوحة مع الأمريكيين والاسرائيليين.

وقال الأسدي في مقابلة مع تلفزيون (الرشيد) أن المقاومة "باقية ومستمرة حتى ينتهي الاحتلال وعوامل الظلم الأمريكي ولا تسليم للسلاح الإ إذا خرج الأمريكيون حقيقة من العراق ولا يتدخلون بالشأن السياسي والإقتصادي وسلاح المقاومة عقائدي ومنضبط ".

وذكر أن "فصائل المقاومة الإسلامية في العراق لم تستهدف مقار السفارات الأمريكية والأجنبية في العراق والقاعدة الإسرائيلية المتنقلة التي تم الكشف عنها في صحراء النجف خلطت الأوراق بشأن القصف".

وكشف القيادي الشيعي" أنه لايوجد أي اتصال أو نقاشات مع الحكومة العراقية الحالية بشأن السلاح وجميع برامج الحكومات العراقية السابقة مستنسخة وتطالب بحصر السلاح بيد الدولة ولم نحصل على أي دعم مالي أو اقتصادي من الحكومة ولاتوجد لدينا أية مشاريع استثمارية".

كما قال "أعدادنا وسلاحنا كاف للمقاومة ضد المحتلين ومضحون بدمائنا من أجل سيادة العراق وعلى الشعب أن يتحمل لأن المقاومة مستمرة بوجود الاحتلال وتنتهي مسوغات وجود المقاومة بإنتهاء الاحتلال والمقاومة تظهر بوجود الاحتلال".

وقال الشيخ الأسدي "سلاحنا صناعة عراقية ولدينا خبراء وعلماء وأساتذة جامعات مختصون بصناعة أنواع الأسلحة ونحن نحتضن الكفاءات وأيضا نستفاد من تطور صناعة السلاح في إيران كما نأخذ السلاح من إيران بإعتبارنا محور مقاومة ".

وشدد "نحن نريد للعراق الحفاظ على سيادته ولاسيادة بوجود الاحتلال ووجود المقاومة مرهون بوجود الاحتلال ونطيع المرجعية الشيعية العليا في العراق في حال أصدرت فتوى حقيقية من مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني بشأن تسليم السلاح ونحن نطيع ونسلم السلاح ".

وذكر أن" حصر السلاح عنوان فضفاض والحديث عن فتوى للمرجعية حول السلاح المنفلت غير واضح القصد وهناك سلاح كثير منفلت في البلاد ".