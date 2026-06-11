 وكالة: سماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة بإيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكالة: سماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة بإيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 11 يونيو 2026 - 6:03 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يونيو 2026 - 6:03 ص

 سمع دوي انفجارات في مدينتي ميناب وسيريك جنوب إيران، كما سمعت أصوات أنظمة الدفاع الجوي في غرب العاصمة طهران، وفقا لما أوردته وكالة مهر للأنباء على تطبيق تليجرام ليل الأربعاء/الخميس.


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