وكالة: سماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة بإيران

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سمع دوي انفجارات في مدينتي ميناب وسيريك جنوب إيران، كما سمعت أصوات أنظمة الدفاع الجوي في غرب العاصمة طهران، وفقا لما أوردته وكالة مهر للأنباء على تطبيق تليجرام ليل الأربعاء/الخميس.