رئيس شركة أنثروبيك يدعو الحكومات إلى وقف أنظمة الذكاء الاصطناعي الخطيرة

دعا الرئيس التنفيذي لشركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أنثروبيك الحكومات إلى امتلاك سلطة وقف أنظمة الذكاء الاصطناعي الخطيرة، قائلا إن هذه النماذج القوية يجب أن تخضع للرقابة القائمة على أساس مدى خطورتها.

وقال داريو أمودي في منشور مساء أمس الأربعاء إنه يجب تقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمعرفة مخاطرها بما في ذلك التهديدات السيبرانية وإساءة استخدام الأسلحة البيولوجية واحتمالات فقدان السيطرة البشرية على هذه الأنظمة نتيجة ما يسمى بالتحسين الذاتي لأداء هذه الأنظمة مما قد يفاقم مخاطرها.

وأضاف أن مثل هذه الإجراءات والتقييمات يجب أن تتولاها أجهزة حكومية على غرار سلطات سلامة الطيران أو من جانب خبراء من القطاع الخاص تعينهم الحكومات.

وتدعو شركة أنثروبيك منذ فترة إلى تشديد الرقابة الحكومية على قطاع الذكاء الاصطناعي وتواجه انتقادات من جانب أطراف أخرى في القطاع إلى جانب انتقادات من الإدارة الأمريكية بسبب موقفها.

وجذبت الشركة المنافسة لشركة أوبن أيه.آي المطورة لتطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي الشهير شات جي.بي.تي الاهتمام مؤخرا بتطويرها نموذج ذكاء اصطناعي قادر على تحديد الثغرات غير المكتشفة في برامج الكمبيوتر المختلفة مما أثار المخاوف من احتمال استخدام مثل هذا النموذج في شن هجمات سيبرانية واسعة النطاق.